ПФУ назвал средний размер пенсий в Украине

Средний размер пенсий в Украине по состоянию на 1 ноября составил 3019,62 грн, что на 374 грн или на 14,1% больше, чем на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

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По данным ПФУ, в течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше чем за соответствующий период прошлого года.

www.facebook.com/pfu.gov.ua

Общая численность пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 11,3 млн человек. С начала года назначено 329 новых пенсий. Кроме того, проведены масштабные перерасчеты пенсий с января, марта, апреля и июля текущего года.

www.facebook.com/pfu.gov.ua

Отметим, что потребительские цены в Украине в январе-октябре 2019 года выросли на 4,1%.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.