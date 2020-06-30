ПФУ назвал новый размер пенсий после увеличения прожиточного минимума

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года. Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.

Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.

Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.

Размеры выплат по 01.07.2020

Наименование повышение % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность Размер с 01.12.2019 (грн) Размер с 01.07.2020 (грн) Разница (грн) Минимальный размер пенсии по возрасту 100 1638,0 1712,0 74,0 Минимальный размер пенсионной выплаты 100 1638,0 1712,0 74,0 Максимальный размер пенсионной выплаты 10 прожиточных 16380,0 17120,0 740,0 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны I группа 650 10647,0 11128,0 481,0 ІІ группа 525 8599,5 8988,0 388,5 III группа 360 5896,8 6163,2 266,4 Участники боевых действий 165 2702,7 2824,8 121,1 Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС I группа 285 4668,3 4879,2 210,9 ІІ группа 255 4176,9 4365,6 188,7 III группа 225 3685,5 3852,0 166,5 Размер пенсии шахтерам 3 прожиточных 4914,0 5136,0 222,0 Пенсия за особые заслуги перед Украиной 20-40 327,60-655,20 342,40-684,80 14,80-29,60 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы 50 819,0 856,0 37,0 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы 40 655,2 684,8 29,6 Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы 30 491,4 513,6 22,2 Повышение участникам боевых действий 25 409,5 428,0 18,5 Повышение участникам войны 15 245,7 256,8 11,1 Повышение участникам войны, награжденным медалью 20 327,6 342,4 14,8 Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) I группа 50 819,0 856,0 37,0 ІІ группа 40 655,2 684,8 29,6 III группа

Напомним, размер прожиточного минимума установлен законом о государственном бюджете Украины.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.