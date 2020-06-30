ПФУ назвал новый размер пенсий после увеличения прожиточного минимума

По закону о госбюджете прожиточный минимум вырастет с 1 июля
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года. Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в пресс-службе, для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.
Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.
Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.
Размеры выплат по 01.07.2020
|Наименование повышение
|% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
|Размер с 01.12.2019 (грн)
|Размер с 01.07.2020 (грн)
|Разница (грн)
|Минимальный размер пенсии по возрасту
|100
|1638,0
|1712,0
|74,0
|Минимальный размер пенсионной выплаты
|100
|1638,0
|1712,0
|74,0
|Максимальный размер пенсионной выплаты
|10 прожиточных
|16380,0
|17120,0
|740,0
|Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны
|I группа
|650
|10647,0
|11128,0
|481,0
|ІІ группа
|525
|8599,5
|8988,0
|388,5
|III группа
|360
|5896,8
|6163,2
|266,4
|Участники боевых действий
|165
|2702,7
|2824,8
|121,1
|Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС
|I группа
|285
|4668,3
|4879,2
|210,9
|ІІ группа
|255
|4176,9
|4365,6
|188,7
|III группа
|225
|3685,5
|3852,0
|166,5
|Размер пенсии шахтерам
|3 прожиточных
|4914,0
|5136,0
|222,0
|Пенсия за особые заслуги перед Украиной
|20-40
|327,60-655,20
|342,40-684,80
|14,80-29,60
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы
|50
|819,0
|856,0
|37,0
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы
|40
|655,2
|684,8
|29,6
|Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы
|30
|491,4
|513,6
|22,2
|Повышение участникам боевых действий
|25
|409,5
|428,0
|18,5
|Повышение участникам войны
|15
|245,7
|256,8
|11,1
|Повышение участникам войны, награжденным медалью
|20
|327,6
|342,4
|14,8
|Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью)
|I группа
|50
|819,0
|856,0
|37,0
|ІІ группа
|40
|655,2
|684,8
|29,6
|III группа
Напомним, размер прожиточного минимума установлен законом о государственном бюджете Украины.
Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.
Автор: Александр Белоус