ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

В Украине 3,5 тысячи бывших судей получают в среднем 52,5 тысячи гривен
По состоянию на 1 октября 2020 года общая численность пенсионеров в Украине составила 11 219 396 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 410,60 гривен. Бывшие судьи получали в 15 раз больше.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.
По данным ПФУ, выплаты получали:
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 183 человек, средняя пенсия 5 502,55 грн.
Стоит отметить, что средняя пенсия судей по сравнению с 1 июля выросла на 1 248,48 грн, в то время как средняя пенсия по Украине - на 17,06 грн.
Как сообщало РБК-Украина, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).
Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн).