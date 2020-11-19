ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією

За станом на 1 жовтня 2020 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні склала 11 219 396 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 410,60 гривень. Колишні судді отримували в 15 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті ПФУ.

За даними ПФУ, виплати отримували:

пенсії за віком - 8 430 100 осіб, середня пенсія - 3 430,28 грн,

по інвалідності - 1 425 705 осіб, середня пенсія - 2 641,97 грн,

у зв'язку з втратою годувальника - 517 744 осіб, середня пенсія - 3 018,11 грн,

за вислугу років - 216 084 осіб, середня пенсія - 3 094,50 грн,

соціальні пенсії - 74 093 осіб, середня пенсія - 1 729,19 грн,

довічне грошове утримання суддів - 3 487 осіб, середня пенсія - 52 420,25 грн

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 552 183 осіб, середня пенсія 5 502,55 грн.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів у порівнянні з 1 липня виросла на 1 248,48 грн, в той час як середня пенсія по Україні - на 17,06 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 жовтня 2020 року отримували 335 655 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).