ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Бывшие судьи получают почти 50 тысяч гривен ежемесячно
По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, выплаты получали:
pfu.gov.ua
Напомним, по состоянию на 1 апреля, средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).
Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.
Отметим, ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.