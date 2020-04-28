ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, выплаты получали:

пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн,

по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,

в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн,

за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн,

социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн,

по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,

пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.

pfu.gov.ua

Напомним, по состоянию на 1 апреля, средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.

Отметим, ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.