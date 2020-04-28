ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією

Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 170,14 грн. Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, виплати отримували:

пенсії за віком - 8 467 091 осіб, середня пенсія - 3 166,53 грн,

по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,

у зв’язку з втратою годувальника - 538 157 осіб, середня пенсія - 2 753,18 грн,

за вислугу років - 218 988 осіб, середня пенсія - 2 882,06 грн,

соціальні пенсії - 75 971 осіб, середня пенсія - 1 655,77 грн,

по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,

довічне грошове утримання суддів - 3 380 осіб, середня пенсія - 49 844,23 грн.

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія - 5 378,17 грн.

pfu.gov.ua

Нагадаємо, станом на 1 квітня, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

Відзначимо, щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.