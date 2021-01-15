ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відносно високі пенсії отримують 3% українців

Пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 1400 грн - 0,6%, 73 746 чоловік, середня пенсія - 988,63 грн,

від 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 563 чоловік, середня пенсія - 1 449,20 грн,

від 1501 до 2000 грн - 16,3%, 1 816 083 чоловік, середня пенсія - 1 796,28 грн,

від 2001 до 3000 грн - 41,2%, 4 588 898 осіб, середня пенсія - 2 427,17 грн,

від 3001 до 4000 грн - 19,1%, 2 126 086 чоловік, середня пенсія - 3 420,57 грн,

від 4001 до 5000 грн - 8,1%, 898 525 чоловік, середня пенсія - 4 445,08 грн,

від 5001 до 10000 грн - 11,6%, 1 289 068 чоловік, середня пенсія - 6 759,55 грн,

понад 10000 грн - 3,0%, 336 985 осіб, середня пенсія - 13 610,60 грн

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.