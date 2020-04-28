ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грн

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Более 5 тысяч получают 1,4 млн из 11,3 млн украинских пенсионеров

По состоянию на 1 апреля пенсии свыше 5 тыс. грн получают 1 377 024 украинцев, что составляет 12,3% от общего числа пенсионеров (11 268 327 человек).

По данным ПФУ две трети украинцев получают пенсии до 3 тыс. грн.

Размер пенсий распределяется следующим образом

до 1400 грн - 0,7%, 76 166 человек, средняя пенсия - 931,39 грн,

от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 609 человек, средняя пенсия - 1 449,35 грн,

от 1501 до 2000 грн - 33,4%, 3 762 341 человек, средняя пенсия - 1 833,84 грн,

от 2001 до 3000 грн - 33,2%, 3 747 115 человек, средняя пенсия - 2 421,55 грн,

от 3001 до 4000 грн - 13,6%, 1 532 423 человек, средняя пенсия - 3 439,65 грн,

от 4001 до 5000 грн - 6,8%, 771 649 человек средняя пенсия - 4 447,7 грн,

от 5001 до 10000 грн - 9,9%, 1 112 118 человек, средняя пенсия - 6 764,02 грн,

более 10000 грн - 2,4%, 264 906 человек, средняя пенсия - 13 023,66 грн.

Напомним, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Отметим, по данным ПФУ, средняя средняя пенсия судей составяла 49 844,23 грн.