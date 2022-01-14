ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ почти 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.