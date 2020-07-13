ПФУ назвав число пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Відносно високі виплати отримують 3% пенсіонерів
Пенсії понад 10 тисяч грн станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців. Це становить 2,9% від загального числа пенсіонерів (11 241 834 осіб).
Про це свідчать дані на сайті ПФУ.
За даними ПФУ дві третини українців отримують пенсії до 3 тис. грн.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.
Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 червня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.
Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%