ПФУ начал выплаты пенсий и субсидий за месяц

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, уже направлено 595,7 млн грн на пенсии и 2,4 млн грн на субсидии.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август 2019 года.

По данным ведомства, на пенсии за сентябрь направлено 35,1 млрд грн на жилищные субсидии за август - 147,6 млн грн.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

Согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.