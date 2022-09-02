ПФУ начал выплату пенсий за сентябрь: когда поступят деньги

По данным пресс-службы, 1 сентября направлено 2,4 млрд гривен на выплату пенсий через АО "Укрпочта".

По данным ПФУ, в августе на пенсионные выплаты направлено 51,4 млрд гривен, в том числе 10,4 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,0 млрд гривен - через банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 41 млрд гривен - 100% суммы.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 25 августа доставлено 83,1% профинансированной суммы.