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ПФУ начал выплату пенсий за сентябрь: когда поступят деньги

Фото: ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за сентябрь 2022 года. Выплаты будут идти по графику, начиная с 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 1 сентября направлено 2,4 млрд гривен на выплату пенсий через АО "Укрпочта".

По данным ПФУ, в августе на пенсионные выплаты направлено 51,4 млрд гривен, в том числе 10,4 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,0 млрд гривен - через банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 41 млрд гривен - 100% суммы.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 25 августа доставлено 83,1% профинансированной суммы.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

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