ПФУ начал выплату пенсий за сентябрь: когда поступят деньги

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за сентябрь 2022 года. Выплаты будут идти по графику, начиная с 4 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, 1 сентября направлено 2,4 млрд гривен на выплату пенсий через АО "Укрпочта".
По данным ПФУ, в августе на пенсионные выплаты направлено 51,4 млрд гривен, в том числе 10,4 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,0 млрд гривен - через банки.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 41 млрд гривен - 100% суммы.
По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 25 августа доставлено 83,1% профинансированной суммы.
Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.