ПФУ розпочав виплату пенсій за вересень: коли надійдуть гроші

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за вересень 2022 року. Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
За даними прес-служби, 1 вересня спрямовано 2,4 млрд гривень на виплату пенсій через АТ "Укрпошта".
За даними ПФУ, у серпні на пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд гривень, у тому числі 10,4 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,0 млрд гривень - через банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 41 млрд гривень - 100% суми.
За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 25 серпня доставлено 83,1% профінансованої суми.
Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.