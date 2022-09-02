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ПФУ розпочав виплату пенсій за вересень: коли надійдуть гроші

Фото: ПФУ почав фінансування пенсій за вересень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за вересень 2022 року. Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 1 вересня спрямовано 2,4 млрд гривень на виплату пенсій через АТ "Укрпошта".

За даними ПФУ, у серпні на пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд гривень, у тому числі 10,4 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,0 млрд гривень - через банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 41 млрд гривень - 100% суми.

За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 25 серпня доставлено 83,1% профінансованої суми.

Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

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