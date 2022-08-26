ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц

Пенсионный фонд Украины 25 августа завершил финансирование пенсий за август 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в июле (50,2 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Ранее ПФУ сообщал, что на выплату пенсий через "Укрпочту" направлено 10,4 млрд гривен, остальное через банки.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

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