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ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц

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Украина, Пятница 26 августа 2022 09:11
ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц Фото: на пенсии в августе направили  51,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 августа завершил финансирование пенсий за август 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в июле (50,2 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Ранее ПФУ сообщал, что на выплату пенсий через "Укрпочту" направлено 10,4 млрд гривен, остальное через банки.

По сообщению АО "Укрпочта" на 23 августа доставлено 77,6% профинансированной суммы за август.

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

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