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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц. Перечислены первые 0,6 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 2 ноября 2021 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц. В первый день перечислено 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, пенсионный фонд Украины 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

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Пенсионный фонд Украины