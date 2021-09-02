ПФУ начал финансирование пенсий за месяц: сколько выплачено

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты 2 сентября направлено 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 августа 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.
Всего за август 2021 года на пенсии направлено 44,3 млрд гривен, что больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).
Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.