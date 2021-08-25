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ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено в августе

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Украина, Среда 25 августа 2021 16:57
ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено в августе Фото: пенсионерам за август 2021 года выплатили 44,3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 мая 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за август 2021 года на пенсии направлено 44,3 млрд гривен, что больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).

ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено в августе

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги было решено выплатить в августе.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

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