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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц: сколько выплачено

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 15:18
ПФУ начал финансирование пенсий за месяц: сколько выплачено Фото: ПФУ начал финансирование пенсий сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты 2 сентября направлено 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование пенсий за месяц: сколько выплачено

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 августа 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Всего за август 2021 года на пенсии направлено 44,3 млрд гривен, что больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

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