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ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць: скільки виплачено

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 15:18
ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць: скільки виплачено Фото: ПФУ розпочав фінансування пенсій вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати 2 вересня спрямовано 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць: скільки виплачено

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 серпня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.

Всього за серпень 2021 року на пенсії спрямовано 44,3 млрд гривень, що більше, ніж у липні (42,4 млрд гривень) і в червні (42,6 млрд гривень).

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

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