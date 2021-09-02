ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць: скільки виплачено
Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати 2 вересня спрямовано 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 серпня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.
Всього за серпень 2021 року на пенсії спрямовано 44,3 млрд гривень, що більше, ніж у липні (42,4 млрд гривень) і в червні (42,6 млрд гривень).
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.