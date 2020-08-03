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ПФУ почав фінансування пенсій за місяць

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 14:34
ПФУ почав фінансування пенсій за місяць
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

У перший день на пенсії спрямовано 1,2 млрд гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) 3 серпня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ почав фінансування пенсій за місяць

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 липня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць.

Всього за липень на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року (38,8 млрд гривень).

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%.

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