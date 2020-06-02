ПФУ начал финансирование пенсий за июнь: выплачены первые полмиллиарда гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 июня 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. Па пенсионные выплаты направлены первые 594,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплату пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Отметим, Пенсионный фонд Украины 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

За май профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн. Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн. Однако выплаты в мае больше, чем в марте (36,04 млрд грн).