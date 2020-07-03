ПФУ начал финансирование пенсий за июль: выплачены первые миллиарды

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 3 июля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 3,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 июня 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц, выплатив 38,8 млрд грн.

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).