На выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Благодаря единоразовой доплате в тысячу гривен выплаты в апреле выросли на 10 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 24 апреля 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным пресс-службы, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. В том числе, 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля. Еще 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Отметим, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.