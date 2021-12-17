Pfizer заявила о неуспешных испытаниях малой дозы вакцины для детей 2-5 лет

Компания Pfizer-BioNTech заявила о неуспешные результаты испытания малой дозы вакцины на детях от 2 до 5 лет. Препарат не вызывал у них сильного иммунного ответа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Во время испытаний компания протестировала 3 мкг вакцины (одну десятую от стандартной дозы для взрослых) на детях от 6 месяцев до 5 лет. После двух доз у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет - иммунный ответ был на уровне, как у людей в возрасте от 16 до 25 лет. Впрочем, у другой возрастной группы - нет.

Сейчас Pfizer-BioNTech планирует протестировать третью дозу на детях от 6 месяцев до 5 лет.

"Цель здесь - понять потенциал защиты третьей дозы", - заявила представитель компании Джерика Питтс.

По словам руководителя отдела исследований вакцины Pfizer Катрин Янсен, компания рассчитывает получить разрешение на серию из трех доз у детей, чтобы применять ее для любого возраста.