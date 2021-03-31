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Дети

Pfizer заявила о 100% эффективности своей COVID-вакцины для детей от 12 до 15 лет

Автор: Андрей Василюк

Компания Pfizer заявила 31 марта, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о планах представить новые данные о вакцине, которая разработана в партнерстве с немецким производителем препаратов BioNTech, "как можно скорее". Он выразил надежду, что дети в этой возрастной группе смогут получить прививку до начала нового учебного года.

"Мы выступаем за скорейшее расширение разрешения нашей вакцины для использования в младших группах населения", - сказал Бурла.

В исследовании приняли участие 2260 участников в США. В группе с плацебо зафиксировали 18 подтвержденных инфекций Covid-19, а в группе, которая получала вакцину, не подтвердили заражения, сообщила компания. Следовательно, признана эффективность вакцины на 100%. В компании отмечают, что вакцина хорошо переносилась, а побочные эффекты, как правило, соответствовали тем, что наблюдаются у взрослых.

Pfizer также заявила, что вакцина вызвала "стойкую" реакцию антител у детей, что превышало реакцию у вакцинированных в возрасте от 16 до 25 лет.

Вакцина Pfizer уже разрешена для использования в США людям от 16 лет.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech планируют в апреле начать испытания лиофилизированной (Лиофилизация - метод осушения холодом с вымораживанием влаги) версии вакцины против COVID-19. Если будет доказана ее безопасность, это может облегчить хранение препарата для вакцинации населения в отдаленных местностях.

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