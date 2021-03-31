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Pfizer и BioNTech в апреле начнут испытания "сухой" версии COVID-вакцины

Новина українською → США, Среда 31 марта 2021 13:21
Pfizer и BioNTech в апреле начнут испытания "сухой" версии COVID-вакцины Фото: Pfizer и BioNTech начнут тестировать новую вакцину в апреле (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Компании Pfizer BioNTech планируют в апреле начать испытания лиофилизированной (Лиофилизация - метод осушения холодом с вымораживанием влаги) версии вакцины против COVID-19. Если будет доказана ее безопасность, это может облегчить хранение препарата для вакцинации населения в отдаленных местностях.

Об этом сообщает Marketwatch.

В апреле компания Pfizer должна начать клиническое испытание так называемого лиофилизированного препарата среди взрослых людей от 18 до 55 лет в США.

Исследование с участием 1100 субъектов продлится около двух месяцев. Ученые стремятся определить, является ли лиофилизированная версия настолько безопасной и эффективной, как версия, что уже разрешена регуляторами. Исследователи будут применять к исследуемым или лиофилизованную версию, или текущую.

В случае успеха, новая рецептура может быть готова к использованию в начале следующего года, заявили в Pfizer в прошлом месяце в отчете о прибылях.

Лиофилизированные вакцины имеют преимущества перед замороженными или жидкими вакцинами, поскольку им требуется только стандартное охлаждение. Это помогло бы предоставить доступ к вакцинам людям в регионах, которые не имеют инфраструктуры для хранения первичной версии вакцины от коронавируса.

Напомним, согласно исследованию, обнародованному Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 оказались эффективными на уровне 90%. Соответствующее исследование в США было проведено с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.

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