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Pfizer весной увеличит поставки COVID-вакцины в ЕС

Брюссель, Понедельник 01 февраля 2021 13:48
Pfizer весной увеличит поставки COVID-вакцины в ЕС
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале увеличит поставки в ЕС своего препарата от коронавируса. В частности, речь идет о дополнительных 75 млн доз вакцин.

Об этом Урсула фон дер Ляєн написала в своем Twitter.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и в целом до 600 млн в 2021 году", - написала она.

Напомним, накануне Урсула фон дер Ляен сообщила, что разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз препарата. Кроме того, британо-шведская компания начнет распространение препарата на неделю раньше изначально оговоренного срока.

Вместе с тем в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.

Также сообщалось, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Она сразу будет распределена для вакцинации работников больниц.

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