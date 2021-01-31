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AstraZeneca поставит в ЕС дополнительные 9 млн доз вакцины в первой партии

Брюссель, Воскресенье 31 января 2021 21:59
AstraZeneca поставит в ЕС дополнительные 9 млн доз вакцины в первой партии
Фото: вакцина от коронавируса AstraZeneca (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз препарата. В первой партии всего будет 40 миллионов доз.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она также рассказала, что британо-шведская компания начнет распространение препарата на неделю раньше изначально оговоренного срока. Кроме этого, стороны договорились, что AstraZeneca развернет производство препарата в Европе.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия готовы судиться с компанией из-за серьезного урезания первой партии вакцины в страны Евросоюза. Изначально были согласованы 80 миллионов доз для них, но AstraZeneca заявила, что не может обеспечить это количество.

На этой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение вакцины AstraZeneca. До этого разрешение получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцины этих компаний уже используют в странах Европейского союза.

Стало известно, что итальянский регулятор не рекомендует делать прививки вакциной от COVID британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний.

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