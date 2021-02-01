Pfizer весною збільшить поставки COVID-вакцини в ЄС

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що фармацевтична компанія Pfizer у другому кварталі збільшить поставки у ЄС свого препарату від коронавірусу. Зокрема, йдеться про додаткових 75 млн доз вакцин.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

"Ми працюємо з фармацевтичними компаніями, щоб забезпечити доставку вакцин європейцям. BioNTech/Pfizer забезпечить 75 млн додаткових доз у другому кварталі року - і загалом до 600 млн у 2021 році", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca поставить в Євросоюз ще 9 мільйонів доз препарату. Крім того, британо-шведська компанія почне поширення препарату на тиждень раніше спочатку обумовленого терміну.

Разом з тим у Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з більш бідними сусідами та Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.

Також повідомлялось, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Вона відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень.