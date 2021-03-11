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Pfizer собирается увеличить производство COVID-вакцины на 20% в этом году

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 11 марта 2021 20:59
Pfizer собирается увеличить производство COVID-вакцины на 20% в этом году Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer планирует увеличить объемы производства препарата в этом году. Хотят увеличить производство до 2,4 миллиард доз за текущий год.

Об этом заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Боурла, сообщает Reuters.

Он заявил, что изначальный план в два миллиарда доз увеличен и в компании рассчитывают завершить год с производством 2,3 - 2,4 миллиарда доз вакцины.

Pfizer рассчитывает выйти на мощность, которая позволит производить 3 миллиарда доз за год. И именно это число разработчик расчитывает сделать в 2022 году.

Также компания заявила о готовности поставить к концу марта в США 120 миллионов доз, которые и были оговорены в контракте между сторонами.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвертую по счету вакцину от COVID. Это препарат американской компании Johnson & Johnson.

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