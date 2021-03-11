Pfizer собирается увеличить производство COVID-вакцины на 20% в этом году
Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer планирует увеличить объемы производства препарата в этом году. Хотят увеличить производство до 2,4 миллиард доз за текущий год.
Об этом заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Боурла, сообщает Reuters.
Он заявил, что изначальный план в два миллиарда доз увеличен и в компании рассчитывают завершить год с производством 2,3 - 2,4 миллиарда доз вакцины.
Pfizer рассчитывает выйти на мощность, которая позволит производить 3 миллиарда доз за год. И именно это число разработчик расчитывает сделать в 2022 году.
Также компания заявила о готовности поставить к концу марта в США 120 миллионов доз, которые и были оговорены в контракте между сторонами.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвертую по счету вакцину от COVID. Это препарат американской компании Johnson & Johnson.