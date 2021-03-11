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Pfizer збирається збільшити виробництво COVID-вакцини на 20% в цьому році

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 11 березня 2021 20:59
Pfizer збирається збільшити виробництво COVID-вакцини на 20% в цьому році Фото: вакцина Pfizer від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer планує збільшити обсяги виробництва препарату в цьому році. Хочуть збільшити виробництво до 2,4 мільярда доз за поточний рік.

Про це заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Боурла, повідомляє Reuters.

Він заявив, що початковий план в два мільярди доз збільшений і в компанії розраховують завершити рік з виробництвом 2,3 - 2,4 мільярда доз вакцини.

Pfizer розраховує вийти на потужність, яка дозволить виробляти 3 мільярда доз за рік. І саме це число розробник розраховує зробити в 2022 році.

Також компанія заявила про готовність поставити до кінця березня в США 120 мільйонів доз, які і були обумовлені в контракті між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту за рахунком вакцину від COVID. Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.

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