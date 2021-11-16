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Pfizer просит разрешить использовать таблетки от COVID-19 в США

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Вашингтон, Вторник 16 ноября 2021 22:00
Pfizer просит разрешить использовать таблетки от COVID-19 в США Фото: Pfizer просит разрешить таблетки от COVID-19 в США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Pfizer просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить экстренное использование своих экспериментальных таблеток от коронавируса. Препарат планируется вводить в сочетании с уже утвержденными лекарствами от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

По данным телеканала, компания запросила в FDA разрешения на экстренное применение своей экспериментальной противовирусной таблетки от COVID-19, известной как PF-07321332 или Paxlovid. В Pfizer напомнили о высокой эффективности препарата, которую он продемонстрировал в ходе клинических исследований.

"Пероральные противовирусные препараты могут сыграть важную роль в борьбе с COVID-19", - цитирует издание гендиректора Pfizer Альберта Бурла.

По его словам, таблетка должна вводиться в сочетании с более старым противовирусным препаратом - "Ритонавиром". Она предназначена для лечения коронавируса от легкой до средней степени тяжести

Напомним, в начале ноября Pfizer объявила об успешных испытаниях своей таблетки от коронавируса.

Отметим, ранее Британия выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck.

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