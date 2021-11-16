Pfizer просить дозволити використовувати таблетки від COVID-19 в США
Компанія Pfizer просить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити екстрене використання своїх експериментальних таблеток від коронавірусу. Препарат планується вводити в поєднанні з уже затвердженими ліками проти інфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
За даними телеканалу, компанія запросила в FDA дозволу на екстрене застосування своєї експериментальної противірусної таблетки від COVID-19, відомої як PF-07321332 або Paxlovid. У Pfizer нагадали про високу ефективність препарату, яку він продемонстрував в ході клінічних досліджень.
"Пероральні противірусні препарати можуть зіграти важливу роль в боротьбі з COVID-19", - цитує видання гендиректора Pfizer Альберта Бурла.
За його словами, таблетка повинна вводитися в поєднанні з більш старим противірусним препаратом - "Ритонавіром". Вона призначена для лікування коронавірусу від легкого до середнього ступеня тяжкості
Нагадаємо, на початку листопада Pfizer оголосила про успішні випробування своєї таблетки від коронавірусу.
Зазначимо, раніше Британія видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" від компанії Merck.