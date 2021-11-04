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Первая в мире: Британия выдала разрешение на таблетки от COVID от компании Merck

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Лондон, Четверг 04 ноября 2021 14:06
Первая в мире: Британия выдала разрешение на таблетки от COVID от компании Merck Фото: Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки от коронавируса (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Великобритания выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck. Эта страна стала первой в мире, которая одобрила первое в мире пероральное лекарство от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление компании.

"Молнупиравир" будет под товарным знаком LAGEVRIO. Исполнительный вице-президент компании и президент Merck Research Laboratories Дин Ли отметил, что "Молнупиравир" является важным терапевтическим дополнением к вакцинам.

Он предназначен для внесения ошибок в генетический код вируса и предотвращения его распространения в организме. Он работает, нацеливаясь на фермент, который вирус использует для создания своих копий.

Исследования препарада

В исследовании приняли участие 775 человек. Только 7,3% пациентов, получивших таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%.

Результаты испытаний предполагают, что "Молнупиравир" необходимо принимать сразу после появления симптомов, чтобы иметь эффект.

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