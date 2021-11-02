В Pfizer повысили прогноз продаж COVID-вакцины на 2021 год до 36 млрд долларов

Производитель лекарств Pfizer повысил прогноз доходов от вакцины от COVID на 2021 год до 36 млрд долларов. Совместно с BioNTech компания рассчитывает произвести 3 млрд доз к концу декабря, хотя не все дозы будут поставлены к этому времени.

Вакцина под названием Comirnaty, разработанная совместно с немецкой компанией BioNTech, принесла 13 млрд долларов дохода за три месяца до 30 сентября. Это более половины общего дохода компании Pfizer в размере 24 млрд долларов за квартал, который вырос на 134% по сравнению с предыдущим годом. За первые шесть месяцев этого года выручка компании составила 11,3 млрд долларов.

Вместе с американской биотехнологической компанией Moderna на долю Pfizer приходится львиная доля мировых доходов фармацевтической отрасли от вакцин от коронавируса. Moderna сообщит о своих доходах от вакцин в 4 ноября, а партнер Pfizer - компания BioNTech и крупнейший британский производитель лекарств AstraZeneca - на следующей неделе.

Многие западные страны, включая США, Великобританию и Германию, начали делать повторные прививки пожилым и уязвимым людям. Однако бустерные прививки вызывают споры, поскольку в странах с низким уровнем дохода только 3,7% людей получили хотя бы одну дозу вакцины. Во всем мире было введено около 7,1 млрд доз, и почти половина населения мира получила хотя бы одну прививку.