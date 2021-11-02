У Pfizer підвищили прогноз продажів COVID-вакцини на 2021 рік до 36 млрд доларів

Виробник ліків Pfizer підвищив прогноз доходів від вакцини від COVID на 2021 рік до 36 млрд доларів. Спільно з BioNTech компанія розраховує виробити 3 млрд доз до кінця грудня, хоча не всі дози будуть поставлені до цього часу.

Вакцина під назвою Comirnaty, розроблена спільно з німецькою компанією BioNTech, принесла 13 млрд доларів доходу за три місяці до 30 Вересня. Це більш ніж половина загального доходу компанії Pfizer в розмірі 24 млрд доларів за квартал, який виріс на 134% в порівнянні з попереднім роком. За перші шість місяців Цього року виторг компанії склала 11,3 млрд доларів.

Разом з американською біотехнологічною компанією Moderna на частку Pfizer припадає левова частка світових доходів фармацевтичної галузі від вакцин від коронавірусу. Moderna повідомить про свої доходи від вакцин в 4 листопада, а партнер Pfizer-компанія BioNTech і найбільший британський виробник ліків AstraZeneca - наступного тижня.

Багато західних країн, включаючи США, Великобританію і Німеччину, почали робити повторні щеплення літнім і вразливим людям. Однак бустерні щеплення викликають суперечки, оскільки в країнах з низьким рівнем доходу тільки 3,7% людей отримали хоча б одну дозу вакцини. У всьому світі було введено близько 7,1 млрд доз, і майже половина населення світу отримала хоча б одне щеплення.