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Pfizer планирует почти вдвое сократить время выпуска  своей COVID-вакцины

Автор: Андрей Козловский

В Фармакологической компании Pfizer рассчитывают почти вдвое ускорить производство своей вакцины против коронавируса. Также там планируют увеличить объемы выпуска препарата.

Об этом сообщает USA Today

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Как сообщается, производство одной партии вакцины от коронавируса Pfizer длится 110 дней. Компания планирует сократить это время до 60 дней. Таким образом можно будет ускорить прививки населения и помочь частично решить проблему нехватки вакцин.

Сейчас Pfizer производит каждую партию препарата поэтапно на трех заводах. Начинает в Миссури, далее - в Массачусетсе и заканчивает в Мичигане.

Отмечается, что увеличить объемы выпуска вакцины компания планирует за счет новых производственных линий на всех трех заводах.

Напомним, ранее Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны. Незадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Кроме того, Pfizer подтвердила Канаде, что в ближайшее время не стоит ожидать поставок вакцины от коронавируса.

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