RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Pfizer планує майже вдвічі скоротити час випуску своєї COVID-вакцини

Автор: Андрій Козловський

У Фармакологічної компанії Pfizer розраховують майже вдвічі прискорити виробництво своєї вакцини проти коронавірусу. Також там планують збільшити обсяги випуску препарату.

Про це повідомляє USA Today

Популярні новини
Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному 05 лютого 2021
Боррель на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Навального 05 лютого 2021
Суд над Навальним: на засідання приїхали дипломати з Франції та Британії 05 лютого 2021
Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну 05 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
У Кремлі готові жорсткіше діяти проти акцій в підтримку Навального, - Reuters 04 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021

Як повідомляється, виробництво однієї партії вакцини від коронавірусу Pfizer триває 110 днів. Компанія планує скоротити цей час до 60 днів. Таким чином можна буде прискорити щеплення населення і допомогти частково вирішити проблему нестачі вакцин.

Зараз Pfizer робить кожну партію препарату поетапно на трьох заводах. Починає в Міссурі, далі - в Массачусетсі і закінчує в Мічигані.

Наголошується, що збільшити обсяги випуску вакцини компанія планує за рахунок нових виробничих ліній на всіх трьох заводах.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer тимчасово скоротила поставки своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Крім того, Pfizer підтвердила Канаді, що на цьому найближчим часом не варто очікувати поставок вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
ПАР призупинила вакцинацію від коронавіруса AstraZeneca
Польща отримала першу партію вакцини AstraZeneca, очікують мільйон доз
Прогноз погоди