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Pfizer начал предоставлять регулятору США данные о COVID-вакцине для детей до 5 лет

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Вашингтон, Вторник 01 февраля 2022 22:21
Pfizer начал предоставлять регулятору США данные о COVID-вакцине для детей до 5 лет Фото: Pfizer начал регистрацию в США COVID-вакцины для детей до 5 лет (David Benito/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фармацевтическая компания Pfizer начала предоставлять данные регулятору США на регистрацию COVID-вакцины для детей до 5 лет. Ожидается, что прививка будет состоять из двух доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg Джоша Вингрова.

Согласно его источникам, Pfizer 1 февраля начала предоставлять данные регулирующим органам США для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.

"Постоянное представление данных требует от регулирующих органов разрешить прививку как вакцину из двух доз, хотя ожидается, что в конечном итоге схема с тремя прививками может стать стандартной", - добавил Вингров.

Напомним, в конце октября прошлого года в США разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer.

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