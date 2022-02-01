Pfizer почав надавати регулятору США дані про COVID-вакцину для дітей до 5 років

Фармацевтична компанія Pfizer почала надавати дані регулятору США на реєстрацію COVID-вакцини для дітей до 5 років. Очікується, що щеплення буде складатися з двох доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Джоша Вінгрова .

Згідно з його джерелами, Pfizer 1 лютого почала надавати дані регулюючим органам США для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавірусу для дітей віком до 5 років.

"Постійне подання даних вимагає від регулюючих органів дозволити щеплення як вакцину з двох доз, хоча очікується, що зрештою схема з трьома щепленням може стати стандартною", - додав Вінгров.