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Pfizer почав надавати регулятору США дані про COVID-вакцину для дітей до 5 років

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Вашингтон, Вівторок 01 лютого 2022 22:21
Pfizer почав надавати регулятору США дані про COVID-вакцину для дітей до 5 років Фото: Pfizer почав реєстрацію в США COVID-вакцини для дітей до 5 років (David Benito / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фармацевтична компанія Pfizer почала надавати дані регулятору США на реєстрацію COVID-вакцини для дітей до 5 років. Очікується, що щеплення буде складатися з двох доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Джоша Вінгрова.

Згідно з його джерелами, Pfizer 1 лютого почала надавати дані регулюючим органам США для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавірусу для дітей віком до 5 років.

"Постійне подання даних вимагає від регулюючих органів дозволити щеплення як вакцину з двох доз, хоча очікується, що зрештою схема з трьома щепленням може стати стандартною", - додав Вінгров.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року у США дозволили вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer.

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