Pfizer не доставил вовремя Евросоюзу 10 миллионов доз вакцины от COVID

Евросоюз не дополучил в рамках первых поставок 10 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer. Это около трети от согласованного количества доз.

К середине февраля Евросоюз получил 23 миллиона доз вакцины американо-немецкой разработки, тогда как оговаривалось число почти на 10 миллионов больше.

Отмечается, что задержки начались с самого начала вакцинации в декабре, когда вместо 12,5 миллионов доз, оговоренных для поставки к концу месяца, Pfizer доставил только около 2 миллионов доз. При этом, ЕС и разработчик согласовывали контракт на поставки 3,5 миллионов доз в неделю начиная с января, чтобы получить 21 миллион доз к середине февраля.

Ожидается, что недостающие 10 миллионов доз компания поставит к концу марта. В целом же у ЕС два контракта на поставку в общем 600 миллионов доз этого препарата.

Pfizer стал уже третьим разработчиком, который задерживает поставки в страны Евросоюза. Тот же процесс происходит с доставкой вакцины американской Moderna и британо-шведской AstraZeneca.