ЕС договорился с Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna. Он предусматривает поставку в ЕС еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.

По условиям контракта, Евросоюз закупит дополнительные 150 млн доз COVID-вакцины этого года и сможет закупить еще 150 млн в 2022 году. Этот препарат будет распределен между странами-членами и потенциально может быть передан соседям и партнерам блока.

Общее "портфолио" вакцин, которые законтрактовал ЕС, позволит закупить 2,6 млрд доз. Из них три препарата - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca - уже имеют условное разрешение на использование в ЕС.