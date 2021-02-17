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ЕС договорился с Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины

Новина українською → Брюссель, Среда 17 февраля 2021 15:08
ЕС договорился с Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna. Он предусматривает поставку в ЕС еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

По условиям контракта, Евросоюз закупит дополнительные 150 млн доз COVID-вакцины этого года и сможет закупить еще 150 млн в 2022 году. Этот препарат будет распределен между странами-членами и потенциально может быть передан соседям и партнерам блока.

Общее "портфолио" вакцин, которые законтрактовал ЕС, позволит закупить 2,6 млрд доз. Из них три препарата - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca - уже имеют условное разрешение на использование в ЕС.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в странах Европейского союза первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения.

Также сообщалось, что в Европейском союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от COVID, но этот документ будет отличаться от паспорта. Сертификат будет медицинским, в нем хотят указывать все данные, связанные с вакцинацией.

Кроме того, ЕС и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине с COVID-вакцинацией, выделив на это 40 млн евро.

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