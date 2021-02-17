Pfizer не доставив вчасно Євросоюзу 10 мільйонів доз вакцини від COVID

Євросоюз не доотримав в рамках перших поставок 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу розробки Pfizer. Це близько третини від узгодженого кількості доз.

До середини лютого Євросоюз отримав 23 мільйони доз вакцини американо-німецької розробки, тоді як обмовлялося число майже на 10 мільйонів більше.

Наголошується, що затримки почалися з самого початку вакцинації в грудні, коли замість 12,5 мільйонів доз, обумовлених для постачання до кінця місяця, Pfizer доставив тільки близько 2 мільйонів доз. При цьому, ЄС і розробник погоджували контракт на постачання 3,5 мільйонів доз на тиждень починаючи з січня, щоб отримати 21 мільйон доз до середини лютого.

Очікується, що відсутні 10 мільйонів доз компанія поставить до кінця березня. В цілому ж у ЄС два контракти на поставку загалом 600 мільйонів доз цього препарату.

Pfizer став вже третім розробником, який затримує поставки в країни Євросоюзу. Той же процес відбувається з доставкою вакцини американської Moderna і британо-шведської AstraZeneca.