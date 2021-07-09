Pfizer найближчим часом передасть дані про бустерну дозу вакцини регуляторам

Американська компанія Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату. Результати направлять в управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA) і Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт BioNTech .

Відзначається, що Pfizer і BioNTech виявили "обнадійливі дані" в триваючому дослідженні бустерної, третьої дози вакцини BNT162b2.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри нейтралізації, <...> які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - наголошується в повідомленні.

При цьому вказується, що компанії незабаром планують опублікувати більш точну інформацію, а також мають намір надати дані в FDA, EMA та інші регулюючі органи в найближчі тижні.