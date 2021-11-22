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Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины: для кого именно

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США, Понедельник 22 ноября 2021 15:10
Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины: для кого именно Фото: Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины против коронавируса среди несовершеннолетних. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фаромкомпании.

Там заявили, что такие результаты были определены на основе проведения третьей клинической фазы исследований, участие в которой приняли 2 228 человек.

Так, у 30 из этих участников были подтверждены симптомы коронавируса, однако все они не получали вакцину от COVID-19, что, как отмечают в отчете, соответствует 100% эффективности вакцины.

Отмечено, что на основе этих результатов компании будут подавать заявки на одобрение регулирующими органами вакцины для этой возрастной группы в США и во всем мире.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии уже начали вакцинировать от детей коронавируса в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

Кроме того, в Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для прививания детей в этой возрастной категории.

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