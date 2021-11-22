Pfizer та BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини: для кого саме

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу серед неповнолітніх. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фаромкомпанії.

Там заявили, що такі результати були визначені на основі проведення третьої клінічної фази досліджень, участь у якій взяли 2 228 осіб.

Так, у 30 з цих учасників були підтверджені симптоми коронавірусу, однак всі вони не отримували вакцину від COVID-19, що, як наголошують у звіті, відповідає 100% ефективності вакцини.

Зазначено, що на основі цих результатів компанії будуть подавати заявки на схвалення регулюючими органами вакцини для цієї вікової групи у США та в усьому світі.

"Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, що демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 в осіб віком від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.