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Грузия начинает вакцинировать от коронавируса детей 12-15 лет

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Грузия, Вторник 09 ноября 2021 15:11
Грузия начинает вакцинировать от коронавируса детей 12-15 лет Фото: Грузия начинает вакцинировать от коронавируса детей 12-15 лет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Грузии начинают вакцинировать от коронавируса несовершеннолетних. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия.Online".

По информации местных СМИ, соответствующее решение принял грузинский Совет по иммунизации.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания Совета отметила, что иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer и только с согласия родителей.

"Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителей, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего. Многие страны уже начали процесс вакцинации", - рассказала заместитель главы грузинского Минздрава.

Добавим, ранее правительство Грузии заявило, что выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку от COVID.

Напомним, ГРузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения таких общественных мест, как рестораны, кино, ТРЦ, музеи и т.д.

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Грузия Вакцина от коронавируса
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