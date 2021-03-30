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Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 эффективны на 90%, - исследование

Новина українською → США, Вторник 30 марта 2021 14:17
Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 эффективны на 90%, - исследование Фото: Вакцины Pfizer и Moderna показали высокие результаты эффективности (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 оказались эффективными на уровне 90%. Соответствующее исследование в США было проведено с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.

Такой вывод содержится в отчете, опубликованном Центром по контролю и профилактики заболеваний США (СDC).

"Результаты показали, что после второй дозы вакцины (рекомендуемое количество доз) риск заражения уменьшился на 90% за две и более недель после вакцинации. После приема одной дозы любой вакцины риск инфицирования участниками (исследования - ред.) снизился на 80 процентов спустя две и более недель после вакцинации", - говорится в отчете.

Отмечается, что после получения каждой дозы вакцины требуется около двух недель для выработки организмом антител, защищающих от инфекции.

"Люди считаются частично вакцинированными" через две недели после первой дозы вакцины и "полностью вакцинированными" через две недели после второй дозы", - отмечается в докладе.

Эти новые результаты по эффективности вакцин соответствуют данным клинических испытаний третьей фазы исследования вакцины.

В исследовании приняли участие 3 950 работников медицинского персонала и сотрудники скорой помощи из шести штатов США. Они получили прививку вакциной Pfizer или Moderna с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.

Напомним, команда ученых Университетского колледжа Лондона исследовала эффективность вакцин от коронавирус Pfizer и AstraZeneca для старших людей. Исследования показали, что одна доза этих препаратов дает 62% защиты подопечным преклонного возраста.

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