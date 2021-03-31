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Pfizer і BioNTech у квітні почнуть випробування "сухої" версії COVID-вакцини

Новость на русском → США, Середа 31 березня 2021 13:21
Pfizer і BioNTech у квітні почнуть випробування "сухої" версії COVID-вакцини Фото: Pfizer і BioNTech почнуть тестувати нову вакцину у квітні (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Компанії Pfizer BioNTech планують у квітні розпочати випробування ліофілізованої (Ліофілізація - метод осушення холодом з виморожуванням вологи) версії вакцини проти COVID-19. Якщо буде доведена її безпечність, це може полегшити зберігання препарату для вакцинації населення у віддалених місцевостях.

Про це повідомляє Marketwatch.

У квітні компанія Pfizer має розпочати клінічне випробування так званого ліофілізованого препарату серед дорослих людей від 18 до 55 років у США.

Дослідження за участі 1100 суб'єктів триватиме близько двох місяців. Вчені прагнуть визначити, чи є ліофілізована версія настільки безпечною та ефективною, як версія, що вже дозволена регуляторами. Дослідники застосовуватимуть до досліджуваних або ліофілізовану версію, або поточну.

У разі успіху, нова рецептура може бути готова до використання на початку наступного року, заявили у Pfizer минулого місяця у звіті про прибутки.

Ліофілізовані вакцини мають переваги перед замороженими або рідкими вакцинами, оскільки їм потрібне лише стандартне охолодження. Це допомогло б надати доступ до вакцин людям у регіонах, що не мають інфраструктури для зберігання первинної версії вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з дослідженнямому, оприлюдненим Центром з контролю та профілактики захворювань у США (СDC), вакцини Pfizer та Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90%. Відповідне дослідження у США було проведено з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.

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