Петряк вызван в сборную Украины вместо Ярмоленко

Полузащитник сможет сыграть против команд Саудовской Аравии и Японии
Полузащитник донецкого "Шахтера" Иван Петряк получил вызов в сборную Украины. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Хавбек заменит в списке вызванных футболистов травмированного вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко. Стоит отметить, что ранее Петряк попал в резервный список Андрея Шевченко.
Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.