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Петряк вызван в сборную Украины вместо Ярмоленко

НовостиСпорт    19.03.2018 - 12:34
Фото: Иван Петряк (shakhtar.com)
Фото: Иван Петряк (shakhtar.com)

Полузащитник сможет сыграть против команд Саудовской Аравии и Японии

Полузащитник донецкого "Шахтера" Иван Петряк получил вызов в сборную Украины. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Хавбек заменит в списке вызванных футболистов травмированного вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко. Стоит отметить, что ранее Петряк попал в резервный список Андрея Шевченко.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.

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Теги: Сборная Украины, Шахтер, Ярмоленко
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